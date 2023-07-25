PERCo расширяет завод по производству СКУД в Пскове

11:26, 25 июля 2023, ПАИ

Производитель систем и оборудования безопасности PERCo начал строительство нового корпуса завода в Пскове. Увеличение объёмов производства и расширение производственных мощностей связано с ростом спроса на продукцию компании.

Строительство производственно-административного корпуса площадью 6 800 квадратных метров начали в 2023 году. Ввод в эксплуатацию новых цехов запланирован на 2024 год. Общая площадь завода увеличится до 17 000 квадратных метров.

Завод PERCo в Пскове запущен в работу в 2009 году. На предприятии обеспечивается полный цикл производства оборудования: изготовление электронных изделий с применением SMT-монтажа печатных плат, подготовка деталей на токарно-фрезерных обрабатывающих центрах, оснащённых числовым программным управлением (ЧПУ), подготовка к окрашиванию на роботизированной линии.



Фото: Общество с ограниченной ответственностью «ПЭРКО»



Фото: Общество с ограниченной ответственностью «ПЭРКО»



Фото: Общество с ограниченной ответственностью «ПЭРКО»





На заводе открыты вакансии для специалистов рабочих специальностей, операторов производства, специалистов складского учёта, станочников, инженеров-технологов и конструкторов. Предприятие предлагает конкурентную заработную плату и удобный график работы, возможна полная занятость или подработка.

Связаться с отделом кадров: 8-921-505-55-01.

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