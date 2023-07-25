Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

PERCo расширяет завод по производству СКУД в Пскове

Завод PERCo в Пскове

Производитель систем и оборудования безопасности PERCo начал строительство нового корпуса завода в Пскове. Увеличение объёмов производства и расширение производственных мощностей связано с ростом спроса на продукцию компании.

Строительство нового корпуса завода

Строительство производственно-административного корпуса площадью 6 800 квадратных метров начали в 2023 году. Ввод в эксплуатацию новых цехов запланирован на 2024 год. Общая площадь завода увеличится до 17 000 квадратных метров.

Проект завода PERCo

Завод PERCo в Пскове запущен в работу в 2009 году. На предприятии обеспечивается полный цикл производства оборудования: изготовление электронных изделий с применением SMT-монтажа печатных плат, подготовка деталей на токарно-фрезерных обрабатывающих центрах, оснащённых числовым программным управлением (ЧПУ), подготовка к окрашиванию на роботизированной линии.

  • Покрасочная линия, завод PERCo
    Фото: Общество с ограниченной ответственностью «ПЭРКО»
  • Цех листовой металлообработки, завод PERCo
    Фото: Общество с ограниченной ответственностью «ПЭРКО»
  • Линия подготовки к окраске, завод PERCo
    Фото: Общество с ограниченной ответственностью «ПЭРКО»

На заводе открыты вакансии для специалистов рабочих специальностей, операторов производства, специалистов складского учёта, станочников, инженеров-технологов и конструкторов. Предприятие предлагает конкурентную заработную плату и удобный график работы, возможна полная занятость или подработка.

Связаться с отделом кадров: 8-921-505-55-01.

Механический цех, завод PERCo

Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «ПЭРКО»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 июля 2023

15 резидентов зарегистрировано в ОЭЗ «Моглино»

25 июля 2023

Глава Пскова поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия

25 июля 2023

Псковичей приглашают на работу водителем в «Экопром»

25 июля 2023

В Родине завершился один из этапов строительства водоочистной станции

25 июля 2023

Александр Котов поздравил следователей с профессиональным праздником

25 июля 2023

Память служивших на морском флоте великолучан почтят 30 июля

25 июля 2023

Маршруты общественного транспорта изменятся в Великих Луках

25 июля 2023

Инвесторам назвали преимущества ОЭЗ «Моглино»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...