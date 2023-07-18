Псковских школьников приглашают на обучение в центр одаренных детей «Вега»

18:05, 18 июля 2023, ПАИ

Псковских школьников приглашают в центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега» на прохождение образовательных программ разного формата. Об этом рассказала руководитель центра Ольга Ефимова в эфире радио «7 НЕБО».

В центре школьники могут пройти краткосрочные программы в рамках профильной смены, программы олимпиадной подготовки, разноуровневую программу кружковой деятельности или программу дистанционной подготовки по трём направлениям: наука, искусство и спорт.

Помимо этого, в учреждении имеется кампус на 60 мест, где дети получают углубленную подготовку в выбранной области или участвуют в профильной смене. «Занятия проходят на уникальном оборудовании в специализированной лаборатории для медицинских и химико-биологических исследований, а также для занятий робототехникой», – добавила Ольга Ефимова.

Обучение бесплатное, а финансирование идёт из национального проекта «Образование».

Подать заявку и узнать подробнее о перечне программ можно на сайте центра «Вега» или в группе в социальной сети «ВКонтакте». Адрес центра: Ленинградское шоссе, 24.