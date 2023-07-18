Праздник мороженого пройдёт в Пскове

13:29, 18 июля 2023, ПАИ

Праздник мороженого пройдёт в парке Строителей в Пскове в рамках празднования Дня города в эти выходные 22 июля, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Праздник пройдёт с 11:00 до 17:00.

Организаторы приготовили тысячу порций мороженого в подарок каждому, кто примет активное участие в празднике. Запланирована концертная программа, конкурсы, шоу мыльных пузырей, ростовые куклы и мастер-классы», – написал Борис Елкин.

«Под чтение уникальных псковских сказок самых маленьких можно будет уложить на дневной сон. А на другой локации дети постарше смогут попробовать починить настоящий автомобиль. Для фото на память будут устроены праздничные фотозоны», – отметил Борис Елкин.

Также 23 июля с 11:00 до 16:00 в парке будет работать интерактивная площадка «Дворовые игры» от арт-студии имени Детства.

Отметим, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь.