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Общество

Вера Емельянова проинспектировала ремонт объектов здравоохранения и образования в Себежском районе

Объекты образования и здравоохранения проинспектировала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе рабочего визита в Себежский район 17 июля. Их строительство, ремонт и модернизация реализуется в рамках федеральных проектов и программ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В Кузнецовской средней школе сейчас ведутся работы по устройству стен и перекрытий второго этажа, внутренних канализационных сетей и наружных водопроводных сетей. Строительство пристройки проводится по программе модернизации приграничных территорий в рамках национального проекта «Образование».

Реконструкция Себежской районной больницы проводится в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения». На площадке провели оперативное совещание с участием представителей комитета по здравоохранению Псковской области, Себежской больницы и подрядной организации.

В рамках национального проекта «Образование» в Себеже к концу 2024 года планируется строительство новой школы на 825 мест. Проектно-сметная документация находится в госэкспертизе. До конца июля подрядчик планирует приступить к земляным работам, а после получения заключения государственной экспертизы и разрешения на строительство – к строительным работам. Сейчас на площадке выполнена геодезическая разбивка.

В целях контроля за ходом работ по капитальному ремонту Вера Емельянова посетила Себежскую общеобразовательную школу. На объекте с участием представителей комитета по образованию Псковской области, администрации Себежского района, подрядной организации обсудили план действий по недопущению риска срыва сроков выполнения работ.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Кузнецовка должно быть завершено до 1 августа. На объекте также обсудили возможные меры по исполнению обязательств по вводу ФАПа в эксплуатацию.

На итоговом совещании с участием главы Себежского района Леонида Курсенкова и представителей подрядных организаций Вера Емельянова обговорила пути решения проблемных вопросов в строительстве и модернизации объектов и безусловного выполнения всех мероприятий.

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