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Происшествия

Полмиллиона рублей заплатит печерянка за ложное сообщение о теракте

Жительницу Печор привлекли к уголовной ответственности за ложное сообщение в экстренную службу «112». Преступление произошло в мае 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

 42-летняя печерянка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила оператору центра обработки вызовов системы «112» и сообщила ему о готовившемся теракте.

«Сегодня будет взрыв на железнодорожной линии.... Когда подъедет железная станция, будет делать взрыв... Печорский район, город Печоры, станция Печоры, будет взрыв...», – говорилось в ложном заявлении женщины.

Оператор передал сообщение о теракте в дежурную часть МВД. Сотрудник ведомства воспринял угрозу теракта реально, зарегистрировал полученную информацию об угрозе теракта на станции и организовал выезд сотрудников полиции на место происшествия. 

В ходе проверки железнодорожной станции Печоры-Псковские сотрудники МВД не обнаружили каких-либо взрывных устройств, взрывчатых веществ, поджога или иных действий, создающих опасность для здоровья и жизни людей.

Печорский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, а также явку с повинной.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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