Один человек погиб и 24 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

12:16, 07 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 989 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения с 31 августа по 6 сентября. Об этом ПАИ сообщили в областной Госавтоинспекции.

За неделю зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 24 человека, один погиб.

Выявлено 33 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Четверо из них задержаны за повторное нарушение, что грозит им уголовной ответственностью по ст. 264.1 УК РФ.