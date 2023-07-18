30-летие со дня установки памятника на Соколихе отметят в псковской библиотеке

22:41, 18 июля 2023, ПАИ

В библиотеке имени Курбатова состоится торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня установки монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколихе. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

В мероприятии примут участие представители правительства Псковской области, Псковской епархии, деятели культуры и искусства региона, руководство и соучредители ЧУК «Музей Ледовое побоище. Самолва», представители музеев имени Александра Невского.

Участники встречи поделятся воспоминаниями по истории создания и установки монумента на горе Соколихе. Владимир Александрович Потресов, писатель, заместитель директора «Музей Ледовое побоище. Самолва», участник экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища, расскажет о том, как возникла идея увековечения легендарного сражения и памяти Александра Невского, о своих встречах с авторами монумента Иосифом и Александром Козловскими.

Владислав Николаевич Туманов (губернатор Псковской области в 1992-1996 годах) расскажет о большой работе, которая предшествовала торжественной церемонии открытия памятника 24 июля 1993 года.

Создатели музейно-галерейного пространства на даче И. Козловского (п. Пески) Мария Михайловна Никонова, художник, и Вячеслав Валерьевич Кочетков, фотожурналист- документалист, поделятся опытом по восстановлению макета памятника.

Будут представлены фрагменты фильмов «И бысть ту сеча зла» и «По следам забытой экспедиции».

В этот же день в библиотеке откроется выставка фотографий из личных архивов Владислава Николаевича Туманова, Владимира Александровича Потресова, посвященная истории создания и открытия памятника на горе Соколихе.

Начало 21 июля в 15:00 в актовом зале по адресу: Псков, ул. Профсоюзная, 2, 1-й этаж.