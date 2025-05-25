Сколько можно сэкономить на отказе от коммунальных услуг, раскрыл эксперт

11:22, 25 мая 2025, ПАИ

Сколько можно сэкономить на отказе от ненужных жилищно-коммунальных услуг, рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Об этом пишет агентство «Прайм».

Обязательные платежи, от которых отказаться нельзя, включают в себя водоснабжение и водоотведение, электричество, отопление, содержание общедомового имущества.

В список дополнительных коммунальных услуг, от которых можно отказаться, входят радиоточка, страховка жилья и общедомовая антенна. «Для этого достаточно направить письменное заявление в УК или напрямую поставщику услуги», – объяснил эксперт.

Отказ от этих услуг может сэкономить 15–30 % ежемесячного платежа. Например, отказ от устаревшей радиоточки сохранит от 50 до 150 рублей ежемесячно, а от общедомовой антенны – уже 100–300 рублей.

Больше всего получится сэкономить на отказе от страховки жилья. Такая услуга съедает 200–500 рублей каждый месяц. Кроме того, системы видеонаблюдения или консьерж-сервисы могут обходиться ежемесячно в 300 рублей и выше.