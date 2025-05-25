Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сколько можно сэкономить на отказе от коммунальных услуг, раскрыл эксперт

Сколько можно сэкономить на отказе от ненужных жилищно-коммунальных услуг, рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Об этом пишет агентство «Прайм».

Фото: ПАИ

Обязательные платежи, от которых отказаться нельзя, включают в себя водоснабжение и водоотведение, электричество, отопление, содержание общедомового имущества.

В список дополнительных коммунальных услуг, от которых можно отказаться, входят радиоточка, страховка жилья и общедомовая антенна. «Для этого достаточно направить письменное заявление в УК или напрямую поставщику услуги», – объяснил эксперт.

Отказ от этих услуг может сэкономить 15–30 % ежемесячного платежа. Например, отказ от устаревшей радиоточки сохранит от 50 до 150 рублей ежемесячно, а от общедомовой антенны – уже 100–300 рублей.

Больше всего получится сэкономить на отказе от страховки жилья. Такая услуга съедает 200–500 рублей каждый месяц. Кроме того, системы видеонаблюдения или консьерж-сервисы могут обходиться ежемесячно в 300 рублей и выше.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 мая 2025

Показ мод проходит на гастрофестивале «Моя еда» в Пскове
25 мая 2025

Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 26 мая
25 мая 2025

На 14% выросло число предложений о продаже новых автомобилей в Псковской области
25 мая 2025

Фестиваль «Моя еда» проходит в Пскове
25 мая 2025

Последствия непогоды оперативно устраняют в Себежском районе
25 мая 2025

Михаил Ведерников рассказал об уникальной книге про красноармейцев
25 мая 2025

Псковичей приглашают на уникальный музейный тур в усадьбу Римского-Корсакова
25 мая 2025

Деревья завалили дороги после сильного ветра в Себежском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...