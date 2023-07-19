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Общество

Асфальт обновили на двух железнодорожных переездах в Псковской области

На территории Октябрьской магистрали продолжаются плановые ремонтные работы по восстановлению асфальтового покрытия в зонах пересечения автомобильной и железной дорог. Новый асфальт уже уложен на 44 переездах. Об этом ПАИ сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

На территории Новгородской области поврежденные участки асфальта восстановлены на 9 переездах, в том числе на переезде 16 км участка Угловка – Боровичи, 209 км перегона Сольцы – Куклино, 320 км Пестово – Сандово и 1 км станции Боровичи, на переезде Сырковском в Великом Новгороде и 319 км у станции Пестово. В границах Санкт-Петербурга ремонт дороги произведен на 14 переездах, среди них: 22 км у станции Александровской, вблизи станции Автово переезд Киселевский (дорога на Турухтанные Острова), 5 км станции Павловск, 1 км перегона Шоссейная – Среднерогатская, а также переезд у станции Дача Долгорукова.

В Ленинградской области асфальт обновлен на переезде 216 км участка Олонец – Лодейное Поле и еще на 9 переездах. В Псковской области состояние асфальта улучшено на двух переездах, один из них 518 км станции Порхов.

В Тверской области новый асфальт уложен на переездах станции Вышний Волочек (Московский и Ржевский), 33 км станции Торжок, 450 км перегона Лихославль – Дорошиха и 357 км станции Сандово. В Мурманской области обновлено асфальтовое покрытие на переезде 3 км перегона Мурманск – Ваенга, 1 км на станции Комсомольск-Мурманский (от приемоотправочного парка до промышленного парка) и на 6 км станции (ул. Адмирала Лобова), а также на 2 км у станции Ваенга (мыс Шавор).

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