Госдума приняла закон о кредитных каникулах на постоянной основе
Механизм кредитных каникул для потребительских кредитов был введен в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе. Об этом сообщил телеграм-канал «Государственная Дума».
«Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита. Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30 %, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.
Ранее аналогичное решение было принято в отношении кредитных каникул по ипотеке.
Встреча делегаций псковского и калиниградского профобъединений состоялась в Калининграде