Госдума приняла закон о кредитных каникулах на постоянной основе

23:35, 18 июля 2023, ПАИ

Механизм кредитных каникул для потребительских кредитов был введен в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе. Об этом сообщил телеграм-канал «Государственная Дума».

«Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита. Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30 %, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении кредитных каникул по ипотеке.