Конкуренция за рабочие места снизилась в Псковской области за год

08:04, 19 июля 2023, ПАИ

Уровень конкуренции среди соискателей в Псковской области в июне 2023 года обновил минимум, опустившись до 2,2 резюме на вакансию. Такой показатель говорит о глубоком дефиците соискателей на рынке труда, следует из статистики сервиса открытой аналитики рынка труда от платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Год назад на одну вакансию в Псковской области приходилось 3,6 резюме. Таким образом, конкуренция за рабочие места в регионе снизилась на 1,4 пункта за год. При этом в среднем по России на одну вакансию приходится 3,1 резюме, по Северо-Западному федеральному округу – 3,5.

В Псковской области наиболее острый дефицит соискателей наблюдается в профессиональных сферах «Медицина, фармацевтика» (0,3 резюме на вакансию), «Рабочий персонал» (1,3), «Сельское хозяйство» (1,4), «Производство, сервисное обслуживание» (1,5), «Добыча сырья», «Продажи, обслуживание клиентов» и «Строительство и недвижимость» (по 1,6).

Повышенный уровень конкуренции (более десяти человек на место) есть лишь в пяти случаях: среди юристов (15,7 резюме), топ-менеджмента (13,3), представителей сферы искусства (11,6), в сфере маркетинга (10,5) и административного персонала (10,2).

«В сложившейся ситуации бизнесу жизненно необходимо расширять границы найма и избавляться от стереотипов. Пришло то время, когда в плюсе останутся те работодатели, которые ведут отбор кандидатов только по их квалификации и навыкам, невзирая на пол, возраст, внешний вид и прочие подобные факторы», - резюмировала руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.