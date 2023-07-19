Новый праздник может появиться в России

10:35, 19 июля 2023, ПАИ

День единения российского и белорусского народов предложили учредить в России 2 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда фракции ЛДПР Сергея Леонова.

Он отметил, что за последние два года Белоруссия проявила себя в качестве вернейшего политического союзника России. В связи с этим Сергей Леонов предложил добавить в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» новую дату, которая устанавливает 2 апреля в России Днём единения российского и белорусского народов.

Выбор даты автор законопроекта объяснил тем, что 2 апреля 1996 года был подписан «Договор об образовании сообщества России и Белоруссии», заложивший основы для последующего создания Союзного государства.

По словам первого зампреда фракции ЛДПР, за прошедшие десятилетия обе страны добились определённых успехов в создании единого экономического пространства, а за последние два года Белоруссия проявила себя в качестве вернейшего политического союзника России.

«Законодательно закрепив в календаре День единения наших народов, Россия подчеркнёт, насколько важно для всех нас совместное развитие, будь то политика, экономика или наука», – заключил Сергей Леонов.