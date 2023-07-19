Полосу для автобусов убрали на улице Труда в Пскове

11:24, 19 июля 2023, ПАИ

Выделенную полосу для автобусов убрали на улице Труда между улицей Звёздной и домом № 47 в Пскове. Об этом сообщается в группе «Псков за рулём» в соцсети «ВКонтакте».

Теперь движение по этому участку улицы осуществляется согласно пункту 8.5 правил дорожного движения. Соответственно для поворота налево свободна крайняя левая полоса. Знака направления движения по полосам пока нет, но нанесена новая разметка.

Отмечается, что движение против основного потока создавало массу неудобств – прежде всего для самого общественного транспорта, это часто становилось поводом для негодования и сходов с маршрута.