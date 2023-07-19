Комплексные дорожные работы завершаются на Запсковье

11:59, 19 июля 2023, ПАИ

Комплексные дорожные работы завершаются на Запсковье. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

В этом году на Запсковье ремонтируют путепровод на улице Индустриальной и более четырёх километров дорог на улицах Индустриальной, Новаторов и Евлентьева.

«Дорожное полотно и покрытие тротуаров везде заменено. Вдоль Новаторов отсыпают обочины. На мосту меняем всё освещение. На участке Евлентьева уже появился новый тротуар. На Индустриальной тоже строим тротуары и автобусные остановки», – отметил Борис Елкин.