Научная конференция памяти Савелия Ямщикова начала работу в «Михайловском»

12:35, 19 июля 2023, ПАИ

Научную конференцию «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти С. В. Ямщикова открыли в годовщину смерти выдающегося деятеля культуры в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 19 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В программу чтений нынешнего года включено десять докладов и сообщений, подготовленных реставраторами и сотрудниками музеев из Санкт-Петербурга, Подмосковья, Пушкинских Гор. В перечне учреждений и предприятий, которые представляют участники конференции, – Эрмитаж и «Абрамцево», «Петергоф» и «Михайловское».

Выступления пушкиногорских специалистов посвящены истории отдельных предметов из фондов Пушкинского заповедника, в том числе тех, что были представлены в его экспозициях до Великой Отечественной войны.

Планируется, что публикации, подготовленные по итогам работы конференции, включат в один из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

Савелий Ямщиков — российский художник-реставратор, историк искусства, публицист, журналист, учёный-культуролог, историк. Его жизнь и деятельность, направленная на сохранение и защиту памятников отечественной истории и культуры, неразрывно связана с Псковом и Михайловским. Конференции реставраторов памяти С. В. Ямщикова в Пушкинском заповеднике проводят с 2013 года. Речь на них ведут о вопросах теории и практики реставрационной и исследовательской работы с музейными предметами (восстановление, атрибуция, хранение), а также об отдельных страницах истории реставрационного дела в России и о судьбах людей, посвятивших себя этой работе.