Директор Горводоканала станет гостем программы на «Серебряном дожде»

13:48, 19 июля 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 19 июля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет директор муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Какие у Горводоканала планы на этот год по ремонту, замене сетей и оборудования? Где прямо сейчас идут самые масштабные работы и какие именно? В чём суть запущенной на предприятии в июле новой технологии очистки воды? Ливневая канализация теперь тоже в ведении Горводоканала – что делается в этом направлении? Какие цифровые сервисы предприятие предлагает псковичам?

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.