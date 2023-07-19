В Псковской области может появиться онлайн-школа для детей соотечественников, готовящихся к переезду

15:19, 19 июля 2023, ПАИ

Вопрос создания онлайн-школы для детей соотечественников, которые готовятся к переезду в Россию, проработает правительство Псковской области. Такое поручение дала первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова в ходе заседания межведомственной комиссии по координации действий и контролю за реализацией мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Актуальность вопроса обозначила представитель МВД России в Латвийской Республике Алена Шагурина. Она отметила, что есть соотечественники, которые готовятся к переезду в Россию, но этот процесс небыстрый. Тем временем в школах Латвии с нового учебного года прекратят обучение на русском языке, из-за чего дети могут потерять интерес к обучению.

«Набор на новый учебный год уже завершен, и осталось большое количество тех, кто не охвачен. Поскольку Псковская область пользуется популярностью у соотечественников, здесь можно было бы организовать такое дистанционное обучение», — отметила Алена Шагурина.

Вера Емельянова инициативу поддержала, добавив, что в онлайн-формате можно оказывать широкий спектр образовательных услуг. «Нам самим будет интересно работать с разными категориями детей, а для соотечественников это может стать дополнительным мотивирующим фактором», — сказала первый вице-губернатор.

Участники заседания отдельно обсудили работу с соотечественниками, которые готовы проявить предпринимательскую инициативу и открыть свое дело. Весной 2023 года псковский центр «Мой бизнес» провел серию бесплатных тренингов «Азбука предпринимателя» для участников госпрограммы переселения соотечественников, рассказала руководитель центра Анастасия Иванова.

«Для нас это был первый опыт работы с соотечественниками, и все, прошедшие обучение, выразили свою заинтересованность. Мы рассказываем не только о мерах поддержки, но и трендах в бизнесе, что актуально для Псковской области. Все это позволяет оперативно, в режиме «одного окна» получить информацию. В других регионах такой практики нет, это могло бы стать нашим преимуществом», — рассказала Анастасия Иванова.

В ходе обсуждения была достигнута договоренность между центром «Мой бизнес» и комитетом по труду и занятости Псковской области в обмене информацией по соотечественникам, чтобы информировать о возможности прохождения обучения. Вера Емельянова также поддержала инициативу расширить формат проведения таких курсов, чтобы в них приняли участие местные предприниматели.

«Они могут выступить тьюторами для наших соотечественников, помочь в открытии бизнеса», — заметила Вера Емельянова.

На заседании межведомственной комиссии также подведены итоги первой половины 2023 года в рамках работы по госпрограмме. За это время в Псковскую область переселились 226 соотечественников из 16 стран. В первой тройке стран, откуда приехали граждане: Латвия, Армения, Узбекистан. Большая часть переселенцев трудоспособного возраста, более 60 человек после переезда уже трудоустроено, доложила врио председателя профильного комитета Алена Трунова.

В части планов работы на следующее полугодие обозначено активное взаимодействие между комитетом по труду и занятости Псковской области, региональным управлением по вопросам миграции УМВД России, представительством МВД России в Латвийской Республике, продолжение информационной кампании, помощь соотечественникам по актуальным вопросам.