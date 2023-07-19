Публичные слушания по проекту правил дизайн-кода прошли в Великих Луках

16:14, 19 июля 2023, ПАИ

Публичные слушания по утверждению правил размещения вывесок на территории города состоялись в Великих Луках. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Проект направлен на формирование архитектурно-художественного облика города, избавление от визуального мусора на фасадах и выработку единой концепции цветового решения фасадов зданий и строений.

Правила разработаны на основе требований к градостроительным регламентам исторического поселения, к которым относят и Великие Луки, в соответствии с приказом комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, а также на основе уже положительно внедренного дизайн-кода Пскова и других городов.

Требования к оформлению вывесок разделяются на два основных блока: первый – это текстовое описание основных требования к оформлению фасадов города, а второй – это графическое отображение правил в виде дизайн-кода.

«Согласно подготовленной карте регулирования внешнего облика, наш город делится на две зоны: историческое поселение и типовая зона – та часть города, которая не входит в историческое поселение. В каждой зоне требования к оформлению вывесок различаются. Наиболее жесткие требования в первой из них. Данные требования применяются и к новым, и к ранее установленным вывескам», – отметила и. о. начальника отдела перспективной застройки комитета по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Ольга Когай.

Участники слушаний поддержали данный проект.

В этот же день прошли ещё одни публичные слушания по постановлению администрации города о порядке выявления и демонтажа самовольно размещенных вывесок на территории Великих Лук.

Согласно данному проекту, выявление самовольно размещенных вывесок на территории города осуществляется сотрудниками администрации в соответствии с ежемесячным графиком проведения рейдовых мероприятий.

«Администрация города не несёт ответственности за сохранение целостности конструкции при осуществлении принудительного демонтажа самовольно размещенной вывески», – отметил и. о. начальника отдела по реализации инвестиционных программ в строительстве администрации города Андрей Байков.

Он также добавил, что все владельцы и руководители организаций и учреждений с подобными, не соответствующими требованиям вывесками будут проинформированы о таком развитии событий заранее. Данный проект также поддержали участники публичных слушаний.

Отмечается, что в Великих Луках 750 вывесок подлежат замене согласно новому разработанному дизайн-коду. В настоящее время для согласования нового дизайна в администрацию города обратились 160 собственников. Работа в данном направлении продолжается.