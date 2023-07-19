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Общество

В Псковской области женщины-предприниматели могут вывести бизнес на новый уровень

У женщин-предпринимателей Псковской области появилась возможность вывести свой бизнес на новый уровень с помощью бесплатного федерального бизнес-акселератора Lady007, флагманского проекта Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса».

Открытие состоится 26 июля в Пскове, а само обучение начнётся 1 августа и продлится два месяца. Всё, что требуется от участниц, – это решимость масштабировать свой бизнес и сделать его более прибыльным с помощью самой актуальной информации от лидеров предпринимательства. Участие в акселераторе – бесплатное.

В программе около 20 вебинаров от ведущих экспертов, групповые обсуждения с сертифицированными наставниками. Предпринимательницы не только получат новые прикладные знания о построении эффективных бизнес-моделей, маркетинговых трендах, но и проработают свои страхи, попадут в мощное поле реализованных экспертов и взаимоподдержки. Бизнес рассматривается на акселераторе со всех сторон, начиная от работы с финансами до искусства коммуникации и самопрезентации.

К финалу участницы акселератора будут обладать навыками и информацией, которые смогут использовать в будущем при общении с инвесторами. Финал программы и защита проектов десяти финалисток пройдёт 28-30 сентября. Свои бизнес-проекты предпринимательницы представят экспертному компетентному жюри.

Финалисток отметят сертификатами, победительница получит сопровождение наставника для себя и своего бизнеса.

Организаторами мероприятия выступают Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса», а также правительство Псковской области. Генеральный партнёр – ПАО «МТС». Со стороны региона проект поддерживается комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике, центром «Мой бизнес», ПАИ и комитетом по туризму Псковской области.

Полная программа обучения уже доступна на официальном сайте проекта. Регистрация участниц обязательна по ссылке. Зарегистрироваться можно до 7 августа включительно.

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