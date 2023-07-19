Автодром областной автошколы в Пскове выставили на торги

17:11, 19 июля 2023, ПАИ

Автодром областной автошколы в Пскове выставили на торги. Об этом ПАИ сообщили в компании ДОМ.РФ, занимающейся проведением торгов.

В составе лота – четыре здания общей площадью 727 квадратных метров и участок 0,9 гектара. Его начальная цена составляет 6,46 млн рублей.

Подать заявку на участие в торгах можно до 14 августа. Сам аукцион планируют провести уже 18 августа.

Отметим, участок на улице Льва Толстого, 97 в Пскове – бывшая учебная площадка Росавтодора.