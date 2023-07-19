Две постановки XXX Пушкинского театрального фестиваля покажут в Великих Луках

20:37, 19 июля 2023, ПАИ

Две постановки программы XXX Пушкинского театрального фестиваля, который пройдёт в Псковской области в сентябре, покажут на сцене Великолукского драмтеатра. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

Мичуринский драматический театр представит спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» (12+) режиссёра Татьяны Ворониной на малой сцене Великолукского драмтеатра 6 сентября в 18:30.

Это рассказ мужчины средних лет Питунина о том, как Пушкин проник в его жизнь и незримо сопровождал, начиная с детского сада. Название пьесы является художественной метафорой времени. Если Пушкин давно стал олицетворением чести, достоинства, свободы и веры, то его «спасение» – это и есть спасение русского культурного кода. Спектакль очень узнаваем. Он про всех и про каждого из нас.

Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой из Москвы выступит со спектаклем «Нянины сказки» (16+) режиссёра Гульназы Балпеисовой 8 сентября в 18:30 на большой сцене ВДТ.

Музыкальная фантасмагория по мотивам сказок А. С. Пушкина и Г. Х. Андерсена в двух действиях с антрактом. В спектакле «Нянины сказки» зритель попадает в сказочное зазеркалье, жесткое, но прекрасное и целительное в итоге, в котором переплелись образы и сюжетные мотивы «Сказки о царе Салтане», «Сказки о Медведихе» и «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, а также сказки Г. Х. Андерсена «Гадкий утёнок». В музыкальную партитуру вошли «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского в аранжировке для четырёх голосов и струнного квартета, Ария Царевны Лебедь из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» и авторские композиции Олега Синкина.

Детально познакомиться со всей программой фестиваля можно на сайте XXX Пушкинского театрального фестиваля.