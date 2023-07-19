Выиграть полёт на воздушном шаре могут псковичи

21:15, 19 июля 2023, ПАИ

Оргкомитет Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках приглашает к участию в фотовыставке великолучан и гостей города, которые когда-либо посещали это событие или участвовали в нём. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Принимаются снимки, сделанные на протяжении всей истории проведения встреч воздухоплавателей в Великих Луках – с первой по 27 встречу. Работы с указанием фамилии, имени и отчества автора, города его проживания, контактного телефона и даты съёмки следует отправлять по электронной почте на адрес: vl-baloon@yandex.ru. Фотографии принимаются до 15 апреля 2024 года.

Тематика фото разнообразная: снимки с открытия встречи, портреты воздухоплавателей, пейзажи с аэростатами, одним словом, всё, что как-то связано с воздухоплаванием в Великих Луках. Как отметили в оргкомитете встречи, в связи с 28-летием мероприятия особенно будут приветствоваться снимки, сделанные во время первых встреч. Напомним, что они проводятся в Великих Луках, начиная с 1994 года.

Лучшие фотоработы украсят собой баннеры и стенды и будут представлены на фотовыставке.

Конкурс будет проходить с 1 августа 2023 года по 15 апреля 2024 года. Количество фотографий, предоставляемых каждым участником, не ограничено. По итогам конкурса будут определены три победителя, главным призом для них станет полёт на воздушном шаре в период проведения 28-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, также будут вручены дипломы и поощрительные призы.