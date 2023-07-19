71-летнего жителя Невеля осудили за приобретение взрывчатого устройства

18:54, 19 июля 2023, ПАИ

Невельский районный суд Псковской области огласил приговор в отношении 71-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Об этом сообщил телеграм-канал «Объединённая пресс-служба судов Псковской области».

Судом установлено, что 9 мая 2023 года подсудимый в лесном массиве Невельского района обнаружил и забрал себе, то есть незаконно приобрёл, взрывчатое устройство – осколочно-фугасный миномётный выстрел к артиллерийскому гладкоствольному орудию калибра 50 мм, который перенёс к себе домой, где незаконно хранил до 25 мая 2023 года.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и со штрафом в размере 20 000 рублей.

При назначении наказания судом приняты во внимание характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности обвиняемого, в том числе его возраст, имущественное положение, отношение к содеянному, в связи с чем суд пришёл к выводу о возможности назначения наказания без изоляции от общества на основании статьи 73 УК РФ условно.

Кроме этого, совокупность вышеизложенных судом обстоятельств, смягчающих наказание, а также характеризующих личность обвиняемого, а именно: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, преклонный возраст и общее состояние здоровья, с учётом поведения виновного во время и после совершения преступления, судом признаны исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности совершённого преступления, что позволило суду при назначении наказания применить требования статьи 64 УК РФ, назначив обвиняемому наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкцией части 1 статьи 222.1 УК РФ.

Приговор суда в законную силу не вступил.