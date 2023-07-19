В Островской межрайонной больнице открылось отделение профилактики
В Островской межрайонной больнице открылось отделение профилактики. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».
Расположено оно в отдельном здании, где ранее находилось терапевтическое отделение с дневным пребыванием.
Все кабинеты оснащены необходимым диагностическим оборудованием: для забора анализов, проведения ЭКГ, аудиометрии, работы смотрового кабинета, гинекологических осмотров, проведения УЗИ малого таза и другого.
Жители Островского района теперь в одном месте и в кратчайшие сроки могут пройти профилактический осмотр, диспансеризацию, периодические профилактические осмотры работающего населения, другие обследования.
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