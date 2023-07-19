В Островской межрайонной больнице открылось отделение профилактики

19:15, 19 июля 2023, ПАИ

В Островской межрайонной больнице открылось отделение профилактики. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».

Расположено оно в отдельном здании, где ранее находилось терапевтическое отделение с дневным пребыванием.

Все кабинеты оснащены необходимым диагностическим оборудованием: для забора анализов, проведения ЭКГ, аудиометрии, работы смотрового кабинета, гинекологических осмотров, проведения УЗИ малого таза и другого.

Жители Островского района теперь в одном месте и в кратчайшие сроки могут пройти профилактический осмотр, диспансеризацию, периодические профилактические осмотры работающего населения, другие обследования.