В Псковском районе по нацпроекту продолжается ремонт трассы Псков – Кислово – Палкино

19:52, 19 июля 2023, ПАИ

В Псковском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт трассы Псков – Кислово – Палкино. Об этом ПАИ сообщила газета «Псковская провинция».

Участок проходит через следующие населённые пункты: Раздолье, Кузнецово, Покрутище и Ветошка. Кроме того, дорога обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также по ней псковичи добираются к своим дачным участкам и местам постоянного проживания в Псковском районе.

На ремонтируемом участке с восьмого по 15-й километр специалисты ГБУ ПО «Псковавтодор» завершают укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Работы планируется завершить до конца недели.

Параллельно выполняется ремонт автобусных остановок и посадочных площадок. Ежедневно на объекте задействовано 25 человек и 18 единиц техники.

Дорожникам предстоит отремонтировать пересечения, примыкания, а также укрепить обочины.