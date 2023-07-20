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Мероприятия в честь поэта Гавриила Державина прошли в Псковском УФСИН

Мероприятия в честь 280-летия со дня рождения Гавриила Державина прошли в учреждениях УФСИН России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Цикл мероприятий, посвящённый великой фигуре не только в истории русской классической литературы, но и в истории нашей страны, – поэту, реформатору русской словесности и первому министру юстиции России Гавриилу Романовичу Державину, прошёл во всех учреждениях УФСИН России по Псковской области», – отметили в пресс-службе.

Для сотрудников УИС провели лекции о жизни, творчестве и деятельности Гавриила Державина, организовали посещения выставок. Так, личный состав аппарата управления, а также отдела по конвоированию, уголовно-исполнительной инспекции и СИЗО-1 побывал в Псковской областной универсальной научной библиотеке и ознакомился с выставкой книг в честь Гавриила Державина. «Среди представленных экспонатов – уникальные издания, выпущенные при его жизни. Одно из них отмечено подлинным автографом поэта», – подчеркнули в пресс-службе.

Также сотрудники УФСИН добавили, что о большом вкладе, который внёс Гавриил Державин в развитие истории государства, рассказали и осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях и следственных изоляторах области. По инициативе воспитательных отделов организованы тематические занятия, просмотры документальных видеофильмов с упоминанием биографических сведений и достижений литературного и государственного деятеля эпохи Просвещения. В отрядах оформлены стенды, посвящённые знаменательной дате – 280-летию со дня рождения Гавриила Державина.

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