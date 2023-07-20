Фальшивые рубли изъяли в Пскове

12:55, 20 июля 2023, ПАИ

Две денежные купюры достоинством пять тысяч и пятьсот рублей с признаками подделки изъяли в Пскове. Их обнаружили 19 июля в одном из финансовых учреждений города, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, одна из них поступила в выручке из торговой сети. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве также напомнили о том, что при обнаружении поддельной банкноты следует обратиться в ближайший отдел полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы.