Псковичей приглашают на службу в Росгвардию

14:44, 20 июля 2023, ПАИ

Отбор для прохождения службы в подразделениях вневедомственной охраны, ОМОН и воинских частях Росгвардии, как на территории региона, так и в зоне СВО, проводит региональное управление Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства

Пункт отбора на службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, 77. Время работы с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме выходных. Здесь расскажут о вакантных должностях, требованиях к кандидатам и социальных гарантиях, а также помогут в оформлении документов.

Подробности можно узнать по телефону: (8 8112) 73-43-13.