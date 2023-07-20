Дедовичский храм Архангела Михаила отметил 150-летний юбилей
Торжественные богослужения и праздничные мероприятия, посвящённые 150-летнему юбилею со дня освящения храма Архангела Михаила, прошли в деревне Вышегород Дедовичского района. Об этом сообщается в группе «Псковская епархия Русской православной церкви» в соцсети «ВКонтакте».
Настоятель храма Архангела Михаила в деревне Вышегород иерей Михаил Барулин и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в посёлке Дедовичи протоиерей Димитрий Васильев совершили богослужение.
После Божественной литургии гостей праздника ждали открытие благотворительной выставки «Вдохновение», экскурсия по храму и мастер-класс по колокольному звону от псковской школы звонарей при храме Святых Жен Мироносиц.
Юбилейное торжество продолжилось праздничным концертом от Дедовичского районного центра досуга.
С приветственным словом ко всем присутствующим обратились исполняющая обязанности первого заместителя главы Дедовичского района Надежда Кулак и настоятель храма Архангела Михаила иерей Михаил Барулин.
Затем для всех участников праздника выступили солисты районного центра досуга, а также молодёжный хор собора Владимирской иконы Божией Матери города Санкт-Петербурга под управлением Ирины Болдышевой.
Также на празднике была организована торговля, работа ремесленной палатки и игровые точки.
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