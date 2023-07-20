Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дедовичский храм Архангела Михаила отметил 150-летний юбилей

Торжественные богослужения и праздничные мероприятия, посвящённые 150-летнему юбилею со дня освящения храма Архангела Михаила, прошли в деревне Вышегород Дедовичского района. Об этом сообщается в группе «Псковская епархия Русской православной церкви» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Псковская епархия Русской православной церкви» в соцсети «ВКонтакте»

Настоятель храма Архангела Михаила в деревне Вышегород иерей Михаил Барулин и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в посёлке Дедовичи протоиерей Димитрий Васильев совершили богослужение.

После Божественной литургии гостей праздника ждали открытие благотворительной выставки «Вдохновение», экскурсия по храму и мастер-класс по колокольному звону от псковской школы звонарей при храме Святых Жен Мироносиц.

Юбилейное торжество продолжилось праздничным концертом от Дедовичского районного центра досуга.

С приветственным словом ко всем присутствующим обратились исполняющая обязанности первого заместителя главы Дедовичского района Надежда Кулак и настоятель храма Архангела Михаила иерей Михаил Барулин.

Затем для всех участников праздника выступили солисты районного центра досуга, а также молодёжный хор собора Владимирской иконы Божией Матери города Санкт-Петербурга под управлением Ирины Болдышевой.

Также на празднике была организована торговля, работа ремесленной палатки и игровые точки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 июля 2023

В Печорах проверяют соблюдение ПДД водителями при пересечении ЖД путей

20 июля 2023

Выставка по итогам международного пленэра открылась в Пскове

20 июля 2023

Работы по перекладке трассы теплоснабжения продолжаются на улице Бастионной в Пскове

20 июля 2023

Капремонт планируют сделать в школе Пустошкинского центра образования

20 июля 2023

Самолёт Калининград – Псков – Минеральные Воды в августе будет летать по средам и воскресеньям

20 июля 2023

Дедовичский храм Архангела Михаила отметил 150-летний юбилей

20 июля 2023

В Пскове ликвидируют областную автошколу

20 июля 2023

Любовь Николаева: Виктор Аксёнов – флагман псковского образования


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...