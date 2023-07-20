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Общество

Выставка по итогам международного пленэра открылась в Пскове

Выставка по итогам XIII Международного пленэра «Псков приглашает друзей» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова сегодня, 20 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Свои работы представили 15 профессиональных художников из Пскова, Новгорода, Москвы, Петербурга и Белоруссии. «Работа была сумасшедшая по темпу – десять дней. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в пленэре, и тех людей, которые помогали нам его организовывать», – отметил заслуженный художник России, руководитель Детской художественной школы Пскова Олег Цветков.

Он также добавил, что за эти дни было написано порядка 70 картин, а лучшие работы художники подарят Пскову.

Глава Пскова Борис Елкин поздравил всех с завершением пленэра и уточнил, что администрация города учтёт вопрос финансирования. Рассмотрят вариант того, чтобы было место, где художники смогут жить вместе во время пленэра. «Совместное проживание будет полным погружением в весь процесс, поэтому давайте рассмотрим этот вариант на территории Пскова», – подчеркнул он.

«Уже больше десяти лет приезжаю на эти волшебные, чудесные пленэры. Здесь сложность состоит в том, что теряешься от изобилия красоты, от такой концентрации. Я даже одну из своих работ назвала «Святая Русь», то есть здесь чувствуется такая истинная, исконная Русь», – поделилась впечатлениями от мероприятия преподаватель детской художественной школы имени И. Ф. Хруцкого города Новополоцка (Белоруссия) Ирина Башун.

Центральная городская библиотека Пскова расположена на улице Конной, 6. Выставка будет работать до конца сентября.

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