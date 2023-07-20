Почти 50 тысяч кубометров отходов вывез «Экопром» из Порховского района за полгода

17:26, 20 июля 2023, ПАИ

Порядка восьми тысяч кубометров отходов вывозит регоператор из Порховского района ежемесячно. Всего за первое полугодие регоператор вывез 49 тысяч кубометров. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Филиал ООО «Экопром» приступил к вывозу ТКО в Порховском районе с 2019 года. В зону обслуживания входит Порхов и сельские поселения: Дубровенская, Полонская и Славковская волости, всего 181 населённый пункт. Общая численность населения составляет порядка 16 тысяч человек.

Централизованный вывоз отходов осуществляется как из крупных населённых пунктов, таких как Славковичи, Павы, Полоное, так и из малочисленных, как, например, Удоха.

Вывоз отходов осуществляет автоколонна «Порхов» филиала ООО «Экопром», она состоит из шести единиц спецавтотранспорта. «В связи с тем, что данная автоколонна обслуживает три района: Дедовичский, Дновский и Порховский, работа проходит в очень напряжённом графике», – рассказала диспетчер направления.

В рамках реализации реформы организовали работу по вывозу отходов из новых населённых пунктов, оборудовали новые контейнерные площадки, а также выставили новые контейнеры. За время работы регоператора к вывозу добавили восемь населённых пунктов: Рассадники, деревни Липки, Крутец, Осиновичи, Кротово, Позолотино, Загорье, Гречушанка.

«Это дало возможность населению навести порядок на территории, где они живут. В деревнях Боровичи и Логовино в тесном сотрудничестве с администрацией района мешковой способ сбора отходов заменён на контейнерный. С проведением реформы в сфере обращения с отходами жители данных районов почувствовали, что такое цивилизованный образ жизни. Мусор перестал разноситься ветром и растаскиваться животными по округе», – отмечается в сообщении.

Кроме того, региональный оператор и администрация района проводят работы по ликвидации несанкционированных свалок. Только за последние три месяца при ликвидации свалок на проспекте 25 Октября, Мельничной набережной, улице Новгородской, улице Ленина, улице Плеханова в Порхове вывезли 175 кубометров отходов.

Также расчищен городской парк Порхова и очищены территории кладбищ, откуда вывезено 60 кубометров и 339,3 кубометра отходов соответственно. Ликвидированы свалки в деревнях Демянка, Павы, Береза.

«Хотелось бы надеяться, что жители Порховского района заметили улучшения и сохранят чистоту своих населённых пунктов», – заключили в публикации.