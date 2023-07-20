Почти 50 тысяч кубометров отходов вывез «Экопром» из Порховского района за полгода
Порядка восьми тысяч кубометров отходов вывозит регоператор из Порховского района ежемесячно. Всего за первое полугодие регоператор вывез 49 тысяч кубометров. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Филиал ООО «Экопром» приступил к вывозу ТКО в Порховском районе с 2019 года. В зону обслуживания входит Порхов и сельские поселения: Дубровенская, Полонская и Славковская волости, всего 181 населённый пункт. Общая численность населения составляет порядка 16 тысяч человек.
Централизованный вывоз отходов осуществляется как из крупных населённых пунктов, таких как Славковичи, Павы, Полоное, так и из малочисленных, как, например, Удоха.
Вывоз отходов осуществляет автоколонна «Порхов» филиала ООО «Экопром», она состоит из шести единиц спецавтотранспорта. «В связи с тем, что данная автоколонна обслуживает три района: Дедовичский, Дновский и Порховский, работа проходит в очень напряжённом графике», – рассказала диспетчер направления.
В рамках реализации реформы организовали работу по вывозу отходов из новых населённых пунктов, оборудовали новые контейнерные площадки, а также выставили новые контейнеры. За время работы регоператора к вывозу добавили восемь населённых пунктов: Рассадники, деревни Липки, Крутец, Осиновичи, Кротово, Позолотино, Загорье, Гречушанка.
«Это дало возможность населению навести порядок на территории, где они живут. В деревнях Боровичи и Логовино в тесном сотрудничестве с администрацией района мешковой способ сбора отходов заменён на контейнерный. С проведением реформы в сфере обращения с отходами жители данных районов почувствовали, что такое цивилизованный образ жизни. Мусор перестал разноситься ветром и растаскиваться животными по округе», – отмечается в сообщении.
Кроме того, региональный оператор и администрация района проводят работы по ликвидации несанкционированных свалок. Только за последние три месяца при ликвидации свалок на проспекте 25 Октября, Мельничной набережной, улице Новгородской, улице Ленина, улице Плеханова в Порхове вывезли 175 кубометров отходов.
Также расчищен городской парк Порхова и очищены территории кладбищ, откуда вывезено 60 кубометров и 339,3 кубометра отходов соответственно. Ликвидированы свалки в деревнях Демянка, Павы, Береза.
«Хотелось бы надеяться, что жители Порховского района заметили улучшения и сохранят чистоту своих населённых пунктов», – заключили в публикации.
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