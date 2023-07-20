Международная летняя полевая археологическая школа проходит в Новосокольниках

19:15, 20 июля 2023, ПАИ

В Новосокольническом районе стартовала летняя полевая археологическая школа «Горожане-2023», в которой принимают участие более 30 волонтёров из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Апатитов, Пскова, Великих Лук, Новоржева. Об этом ПАИ сообщила газета «Новосокольнический край».

В этом году она вновь имеет международный статус. В поле работают археологи из Сербии – Катарина Милевич и Милан Зекович. Как рассказал начальник экспедиции Александр Михайлов, зарубежные коллеги работают в сфере охраны памятников и имеют богатый полевой опыт на своей Родине. Методика раскопок и фиксации в России и Сербии немного отличаются, но в целом очень схожи, поэтому специалисты легко включились в работу.

Первые находки уже есть: бусы, ножи, предметы из кости.

Сегодня место раскопок посетил глава района Виталий Соловьёв. Он пообщался с руководителем экспедиции, волонтёрами, с интересом знакомился с первыми находками.

Для Александра Михайлова это юбилейная археологическая экспедиция. Первую он организовал 25 лет назад, в 1998 году.

Летняя полевая археологическая школа проводится при финансовой поддержке Фонда «История Отечества» и Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.