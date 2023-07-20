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Общество

Псковичи пообщались с краеведом из Опочки и жителями Белоруссии

В рамках международного социокультурного проекта «Туристический переплёт. Краеведческий туризм» псковичи поучаствовали в онлайн-встрече с жителями города Борисова Минской области (Республика Беларусь). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Из-за границы с псковичами по онлайн-связи пообщался также сотрудник краеведческого музея из Опочки Александр Кондратеня. Его доклад про епископов братьев Опоцких был запланирован для этой онлайн-видео-встречи давно, но псковские библиотекари никак не ожидали, что докладчик окажется «по ту сторону» экрана и выйдет на связь из Борисова, где он сейчас проездом в отпуске, а точнее из Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х. Колодеева, с которой у псковских библиотекарей давнишняя дружба. 

Псковичи же на этот раз общались с борисовцами по интернету из Историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василёва.

В приветственном слове коллегам заведующая библиотекой «Родник» имени С.А. Золотцева Ирина Лушкина поздравила участников проекта с тем, что он вышел на новый качественный уровень и теперь позволяет жителям двух соседствующих стран обмениваться эксклюзивными краеведческими материалами. А заведующая Историко-краеведческой библиотекой имени И.И. Василёва Людмила Русанова порадовалась тому, что за счёт коллег из Белоруссии большая псковская краеведческая семья, как её называл краевед Натан Левин, начала разрастаться ещё и в виртуальной реальности.

Людмила Русанова, кроме того, рассказала коллегам из Борисова про Василёвские чтения, а сотрудники Борисовской центральной районной библиотеки в ответ поделились опытом организации и проведения Колодеевских чтений. При этом псковичей очень заинтересовала история колодеевских памятников в Студёнке, которые были разрушены в советское время, а в начале XXI века воссозданы. Псковских историков и краеведов при этом восхитило, как лихо жители Борисова смогли «раскрутить» свои туристические бренды, посвящённые Отечественной войне 1812 года, и сколько интересного они узнали благодаря скрупулёзному исследованию этой темы.

Доклад Александра Кондратени про епископов Алексия и Анастасия из Опочки тоже чрезвычайно заинтересовал всех участников онлайн-встречи. Тем более что судьба этих выдающихся уроженцев псковской земли была тесно связана с Беларусью, в частности с Брестом. А кроме того докладчик рассказал, что эта семья имела родственные связи с предками автора «Словаря русского языка» профессора Сергея Ожегова, тоже выходцами из Опочки.

Но когда директор Псковского археологического центра Ольга Волочкова захотела узнать, есть ли в опочецком краеведческом музее стенды, посвящённые братьям Опоцким, оказалось, что информация про эту семью туристам, которые этот музей посещают, пока недоступна. В отличие от участников проекта «Туристический переплёт», которые узнают такие интересные факты про соседние регионы, не выезжая из дома. 

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