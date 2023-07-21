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Общество

Pskov Sup Fest пройдёт на реке Великой 22 июля

Фестиваль Pskov Sup Fest, приуроченный ко Дню города Пскова, пройдёт на реке Великой завтра, 22 июля, сообщается в телеграм-канале администрации Пскова.

Фото: телеграм-канал администрации Пскова

Праздник начнется со сбора гостей и участников на городском пляже в 10:00. Открытие мероприятия пройдёт в 11:00, первый заезд на пять километров начнется через 10 минут. В 12:00 стартует командная эстафета, а в 14:30 – костюмированный фестиваль.

Фестиваль будет проходить до 18:00.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону +7 953 244-34-44.

Также организаторы разыгрывают 10 мест на сап-карнавал сегодня до 20:00. Подробности читайте по ссылке.

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