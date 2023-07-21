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Общество

Новая ливневая канализация появится на трёх улицах Пскова

Новая ливневая канализация появится на трёх улицах Пскова. Об этом сообщил глава города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 21 июля.

Глава Пскова отметил, что на улицах Красноармейской, Нововойсковой и Войсковой, где располагается частный сектор, установят ливневую канализацию. Он уточнил, что в настоящий момент на этих улицах нет никакой ливневой канализации, а значит, воде после дождя некуда уходить.

Борис Елкин добавил, что разыграть контракт на ремонт улиц планируют уже на следующей неделе. Он уточнил, что в рамках проекта, который рассчитан на 2,5 года, установят не только ливневую канализацию, но и выполнят ремонт дорог и тротуаров, установят освещение проезжей части.

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