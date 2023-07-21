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Общество

Торгово-офисный центр появится в Псковском районе

Торгово-офисный центр появится на месте старого промышленного здания в деревне Неёлово Псковского района к октябрю. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: телеграм-канал администарции Псковского района

В старом здании промышленного назначения вблизи автодороги Псков - Печоры в деревне Неёлово сейчас проходит реконструкция с приспособлением под торгово-офисный центр.

Перспективы реализации проекта обсудили в администрации Псковского района на совещании с инвестором, главой Логозовской волости, прокурором муниципалитета и другими заинтересованными лицами.

В здании планируется размещение магазина крупной торговой сети. Кроме этого, ведутся переговоры с руководством известного в городе ресторана. На втором этаже центра разместятся площади под аренду.

Принципиальное значение имеет благоустройство территории вокруг будущего центра. Так, планируется оборудовать автомобильную парковку на 42 места. Кроме этого, будут установлены малые архитектурные формы, обустроен остановочный комплекс.

Работы инвестор планирует завершить в октябре текущего года.

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