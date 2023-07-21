Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Встреча с писателем Кириллом Рябовым прошла в «Лофте»

Встреча с современным российским писателем, финалистом премии «Национальный бестселлер» Кириллом Рябовым прошла в креативном пространстве «Лофт» в минувшие выходные. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Фото: «Лофт»

Писатель рассказал гостям проекта о своём творческом пути, жизненных казусах и приключениях, о том, как появляются книги и что объединяет всех героев его произведений.

«Я думаю, что «Букбар» – это важный проект. Если людям интересно, то пускай приходят. Хотя, например, сам на себя я бы не пошёл. А если бы распалась связь времён и из стены вышел Достоевский или Толстой и сказал: «Приходите на встречу», было бы интересно. Сегодняшняя встреча мне очень понравилась, это моя лучшая встреча в Пскове», – поделился писатель.

  • «Букбар»
    Фото: «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: «Лофт»

Тот, кто не попал на встречу, может узнать о том, как Кирилл Рябов относится к чужим котам, Пскову и молодёжи в интервью ПАИ по ссылке.

Напомним, что литературный проект «Букбар» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и что 31 июля пройдёт уже десятая встреча с барменами из Пскова. Следите за новостями!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 июля 2023

Что делать при желтухе у новорождённых, рассказал врач-неонатолог

21 июля 2023

В Псковском кремле приняли победителей квиза форума «Истоки»

21 июля 2023

Уникальную находку с изображением дракона нашли псковские археологи

21 июля 2023

Фестиваль «Соловьиная ночь» проходит в Пскове

21 июля 2023

Снятый в Пскове фильм выйдет в прокат 7 сентября

21 июля 2023

Великолучанка победила в акции «Здоровое питание в школе и дома»

21 июля 2023

Александр Гончаренко вручил псковичам почётные грамоты и благодарственные письма

21 июля 2023

Гала-концерт «Битва талантов» проходит в Зелёном театре в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...