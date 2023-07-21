Встреча с писателем Кириллом Рябовым прошла в «Лофте»

15:01, 21 июля 2023, ПАИ

Встреча с современным российским писателем, финалистом премии «Национальный бестселлер» Кириллом Рябовым прошла в креативном пространстве «Лофт» в минувшие выходные. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Писатель рассказал гостям проекта о своём творческом пути, жизненных казусах и приключениях, о том, как появляются книги и что объединяет всех героев его произведений.

«Я думаю, что «Букбар» – это важный проект. Если людям интересно, то пускай приходят. Хотя, например, сам на себя я бы не пошёл. А если бы распалась связь времён и из стены вышел Достоевский или Толстой и сказал: «Приходите на встречу», было бы интересно. Сегодняшняя встреча мне очень понравилась, это моя лучшая встреча в Пскове», – поделился писатель.

Тот, кто не попал на встречу, может узнать о том, как Кирилл Рябов относится к чужим котам, Пскову и молодёжи в интервью ПАИ по ссылке.

Напомним, что литературный проект «Букбар» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и что 31 июля пройдёт уже десятая встреча с барменами из Пскова. Следите за новостями!