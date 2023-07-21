До +25 градусов ожидается в Псковской области 22 июля

15:21, 21 июля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 22 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью существенных осадков не прогнозируется, днём местами пройдут кратковременные дожди.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура по Псковской области составит ночью от +6 до +11 градусов, днём – от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление будет низкое.