До +25 градусов ожидается в Псковской области 22 июля
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 22 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью существенных осадков не прогнозируется, днём местами пройдут кратковременные дожди.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура по Псковской области составит ночью от +6 до +11 градусов, днём – от +20 до +25 градусов.
Атмосферное давление будет низкое.
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