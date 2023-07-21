Почти на 10% выросло производство молочной продукции на Северо-Западе

16:23, 21 июля 2023, ПАИ

Рост производства молочной продукции на Северо-Западе за счёт реализации инвестиционных проектов в сфере животноводства отметили в новом выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» Банка России, который содержит анализ текущей экономической ситуации в регионах. Об этом ПАИ сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

«Одно из предприятий Псковской области сообщило об увеличении в текущем году поголовья крупного рогатого скота молочного направления, а также его продуктивности. В то же время представители отрасли на Северо-Западе отмечают снижение закупочных цен на сырое молоко, объясняя это снижением покупательской активности и ростом конкуренции на рынке. Отдельные переработчики молока сообщили об избыточных запасах готовой продукции – сливочного масла, сухого молока, сыра», – сообщил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Иванов.

Как отмечается в докладе, производство молочной продукции на Северо-Западе в мае 2023 года выросло на 9,2 % в годовом выражении. В целях повышения ценовой доступности выпускаемой продукции и стимулирования продаж производители этой категории товаров расширяли свой ассортимент.

При подготовке доклада «Региональная экономика» используется широкий спектр экономической информации, в том числе данные опросов более 14 тысяч предприятий, мнения экспертов, представителей бизнеса, аналитиков и отраслевых объединений.

Эту информацию Банк России учитывает в том числе при принятии решения по ключевой ставке. В июне в опросе приняли участие более 150 предприятий Псковской области.