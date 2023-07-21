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Общество

Островский район отмечает 79-ю годовщину освобождения от фашистов

Островичи приняли участие в митинге в честь 79-й годовщины освобождения Островского района от немецко-фашистских захватчиков сегодня, 21 июля. Об этом пишет газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: газета «Островские вести»

Митинг прошёл у памятного знака 146-й стрелковой дивизии. На торжественное мероприятие собрались представители муниципалитета, ветераны Вооружённых сил и труда, почётные граждане Острова и Островского района, представители юнармейских отрядов.

Глава Островского района Дмитрий Быстров поздравил островичей с праздником, отметив, что и сегодня российские воины снова ведут борьбу с «коричневой чумой», с нацизмом в рамках СВО.

«Наша святая обязанность – хранить память, как и сегодняшнее поколение воинов, которое воспитывалось на примерах бесстрашия и героизма солдат Великой Отечественной войны, на примерах своих отцов и дедов», – сказал он.

Заместитель председателя комитета по финансам Псковской области Владислав Бернацкий поздравил островичей с 79-й годовщиной освобождения и зачитал приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в котором руководитель региона передал самые лучшие пожелания и низкий поклон ветеранам и детям войны, которые заложили основы развития и процветания Островской земли.

Благочинный Островских храмов, настоятель Свято-Троицкого Собора, священник Роман Павлов поприветствовал островичей, поздравил их с праздником Казанской иконы Божией Матери и Днём освобождения, а затем провёл литию по усопшим воинам.

Далее состоялось театральное представление, подготовленное артистами Центра культуры «Юбилейный». После минуты молчания островичи возложили цветы к памятным знакам.

По решению депутатов Собрания Островского района звание «Почётный гражданин муниципального образования «Островский район» присвоили Геннадию Смирнову, который является ветераном Вооружённых Сил РФ. Ему вручили почётную ленту, удостоверение и цветы.

Напомним, Остров был освобождён 21 июля 1944 года войсками 3-го Прибалтийского фронта в ходе Псковско-Островской операции. В тот день батальон майора Тараса Рымара первым ворвался на улицы города и предотвратил готовившийся взрыв висячего моста через реку Великую. По архивным данным, при обороне и освобождении Острова и Островского района погибли более восьми тысяч воинов Советской армии.

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