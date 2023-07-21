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Общество

Монтаж балок начался на мосту через реку Толбу в Псковском районе

Монтаж балок пролётного строения начался на мосту через реку Толбу в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: телеграм-канал комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Отметим, что ремонт моста идёт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Дорога является единственным подъездом к причалу, откуда туристы и паломники отправляются на Талабские острова в Псковском озере.

Подрядчиком выполнен комплекс работ по устройству временного объезда на период производства работ, демонтаж конструкций старого моста, возведение новых монолитных железобетонных опор на двухрядном свайном фундаменте, монолитных железобетонных шкафных стенок, открылков и переходных плит.

Фото: телеграм-канал комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Сейчас на объекте ведутся активные работы по монтажу железобетонных балок пролётного строения, а также по устройству конусов, автодорожных подходов к мосту и элементов водоотвода.

Срок завершения работ – конец ноября 2023 года.

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