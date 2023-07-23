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Политика

Перенос памятника Ленину с площади в Пскове прокомментировал эксперт

Возможность переноса памятника Ленину с центральной площади в Пскове прокомментировал руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков в эфире авторской программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».

На фото Илья Стрелков. Фото ПАИ

Отметим, что недавно в социальных сетях губернатор Псковской области Михаил Ведерников оставил комментарий с предложением о переносе памятника Ленину с площади в Пскове. Он также предложил подписчикам поделиться собственным мнением в комментариях по данному вопросу.

Илья Стрелков пояснил, что в настоящий момент речь о сносе памятника Ленину на площади в Пскове не идёт, просто возможен его перенос в другое место. «Пока такой инициативы нет и не было, просто она пока обсуждается и так сказать «закинута в общество», – уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что исходя из социальных опросов, СМИ выяснили, что большинство горожан Пскова и области поддерживают возможный перенос этого памятника в какое-то другое место и установку здесь фонтана, что в принципе и предложил губернатор.

Илья Стрелков также прокомментировал реакцию КПРФ на данную ситуацию.

«У Алексеенко [первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко. – ПАИ] есть пару Telegram-каналов. Там было всего, по-моему, два поста на эту тему, и они достаточно скромные. Максимум там 300-400 просмотров. А пишут они о том, что, конечно, они за Ленина и как бы идея плохая, оставьте его, где он стоит. То есть реакция была, но она была очень мизерной, незаметной, я думаю, для тех же самых избирателей коммунистов», – сказал Илья Стрелков.

Он добавил, что эту новость партии можно было отработать по-другому, придумать какие-то массовые акции, провести соцопросы, но ничего сделано не было. «Коммунисты проиграли в очередной раз, наверное, и этим «подарком» совершенно не воспользовались», – объяснил Илья Стрелков.

На вопрос ведущего программы о том, как эта ситуация могла бы повлиять на баллы избирателей, Илья Стрелков предположил, что выиграл в этой теме действующий губернатор Михаил Ведерников, который и предложил гражданам рассмотреть вопрос о переносе памятника Ленину.

«Я думаю, что дополнительные баллы, очки, голоса на этих выборах за эту идею он получит. Если мы обратимся к социологическим опросам, которые уже проводятся в масс-медиа, то увидим, что большинство горожан эту идею в принципе поддерживают», – сказал Илья Стрелков.

Также эксперт заметил, что, когда ошибается КПРФ тут же появляется депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков и пользуется этим.

«Он сказал, что это [перенос памятника Ленина. – ПАИ] хорошая идея, и что он её тоже поддерживает – памятник попахивает стариной, атавизмом, а сама историческая фигура Ильича, достаточно спорная, к ней все по-разному относятся. Он сказал, что и его избиратели это поддерживают. То есть да, это тот очередной козырь, который достал Минаков против коммунистов», – заключил Илья Стрелков.

Добавим, что в Псковской области в этом году проходит 12 избирательных кампаний: выборы губернатора Псковской области и выборы в органы местного самоуправления, включая выборы депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа. Принять участие в голосовании, которое состоится 8, 9 и 10 сентября, можно будет двумя способами: посетив избирательный участок или онлайн, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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