ВИДЕО. В эфир вышел новый выпуск программы «Тема недели»
Очередной выпуск авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» вышел в эфир на телеканале «Первый Псковский».
В программе:
– авиарейс Псков – Минск: кому это выгодно;
– Ильич огорчён: псковские коммунисты проявили политтехнологическую импотенцию;
– токсичный Лев: политолог Илья Стрелков о заразности иноагентства.
Отметим, что авторская программа «Тема недели» выходит с 26 августа 2022 года еженедельно по субботам в 20:00 на телеканале «Первый Псковский», повтор – в воскресенье в 12:10. Автор и ведущий Александр Машкарин субъективно, но с помощью экспертов рассказывает о наиболее важных событиях и явлениях в жизни Псковской области.
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