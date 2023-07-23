ВИДЕО. В эфир вышел новый выпуск программы «Тема недели»

10:53, 23 июля 2023, ПАИ

Очередной выпуск авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» вышел в эфир на телеканале «Первый Псковский».

В программе:

– авиарейс Псков – Минск: кому это выгодно;

– Ильич огорчён: псковские коммунисты проявили политтехнологическую импотенцию;

– токсичный Лев: политолог Илья Стрелков о заразности иноагентства.

Отметим, что авторская программа «Тема недели» выходит с 26 августа 2022 года еженедельно по субботам в 20:00 на телеканале «Первый Псковский», повтор – в воскресенье в 12:10. Автор и ведущий Александр Машкарин субъективно, но с помощью экспертов рассказывает о наиболее важных событиях и явлениях в жизни Псковской области.