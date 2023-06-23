Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области

14:33, 23 июня 2023, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области приняла постановление о проведении дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 10 сентября 2023 года. Соответствующее решение было принято в ходе 46-го заседания облизбиркома, сообщили ПАИ в избиркоме.

В единый день голосования, 10 сентября, в Псковской области пройдет 12 избирательных кампаний различного уровня. Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях выборов.

Проголосовать можно будет с 8:00 8 сентября по 20:00 10 сентября на сайте, предварительно с 24 июля подав заявление на портале госуслуг.

Напомним, что осенью пройдут выборы губернатора Псковской области. Голосование на выборах будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также выборы в органы местного самоуправления назначены в 11 муниципальных образованиях региона.

Ранее сообщалось, что центральная избирательная комиссия РФ согласовала использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Псковской области.