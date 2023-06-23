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Политика

Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области

Избирательная комиссия Псковской области приняла постановление о проведении дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 10 сентября 2023 года. Соответствующее решение было принято в ходе 46-го заседания облизбиркома, сообщили ПАИ в избиркоме. 

Фото ПАИ

В единый день голосования, 10 сентября, в Псковской области пройдет 12 избирательных кампаний различного уровня. Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях выборов.

Проголосовать можно будет с 8:00 8 сентября по 20:00 10 сентября на сайте, предварительно с 24 июля подав заявление на портале госуслуг.

Напомним, что осенью пройдут выборы губернатора Псковской области. Голосование на выборах будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также выборы в органы местного самоуправления назначены в 11 муниципальных образованиях региона. 

Ранее сообщалось, что центральная избирательная комиссия РФ согласовала использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Псковской области. 

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