Краеведческие чтения «Голоса родной земли» прошли в Красногородской библиотеке

22:25, 21 июля 2023, ПАИ

Седьмые историко-краеведческие чтения «Голоса родной земли» прошли в Красногородской районной библиотеке сегодня, 21 июля, сообщает газета «Заря».

От Красногородского района со своими проектами выступили краеведы Оксана Левшакова со своими воспитанниками Дома детского творчества, Валентина Иванова, Вера Александрова, Валентина Андреева, Юрий Конов, Валентина Николаева. Приехали на чтения и выступили со своими докладами почётные гости из Пыталова: член Союза краеведов России Николай Цветков, краевед Николай Васильев и системный администратор Пыталовского ДДТ Даниил Рубченя.

Подводя итоги краеведческих чтений, главный библиограф Красногородской районной библиотеки Валентина Власова рассказала о предстоящих юбилейных датах Красногородского района в следующем году и вручила каждому участнику чтений памятные подарки. Завершилось мероприятие чаепитием в библиотечной гостиной.