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Соревнования по баскетболу 3 х 3 проходят в Пскове

Соревнования по баскетболу 3 х 3, посвящённые празднованию 1120-летия Пскова и 79-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, проходят на стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

«В команде четыре человека: трое играют и один запасной. Победители награждаются грамотами, кубками и медалями. Всего участвует 16 команд. Хорошие соревнования, где участвует много взрослых и детей. Всем интересно поиграть в хорошую погоду. Если бы не ветер, было бы вообще замечательно», – рассказал корреспонденту ПАИ председатель Федерации баскетбола Пскова Сергей Тарасов.

  • Соревнования по баскетболу 3х3
    Фото: ПАИ
  • Соревнования по баскетболу 3х3
    Фото: ПАИ
  • Соревнования по баскетболу 3х3
    Фото: ПАИ
  • Соревнования по баскетболу 3х3
    Фото: ПАИ
  • Соревнования по баскетболу 3х3
    Фото: ПАИ
  • Соревнования по баскетболу 3х3
    Фото: ПАИ

Он уточнил, что в соревнованиях участвует более 100 человек. «Есть приезжие команды из Локни и Острова. Есть ребята из других регионов, но они псковские. Живут и работают в Санкт-Петербурге, но всё равно приехали сюда поиграть», – отметил Сергей Тарасов.

Напомним, что с программой празднования Дня города Пскова можно ознакомиться здесь.

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