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Поэтический спектакль к 130-летию Владимира Маяковского пройдёт в музее-заповеднике «Михайловское»

Поэтический спектакль «Во весь голос» пройдёт в музее-заповеднике «Михайловское» завтра, 23 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Михайловское»

В музее отметили, что концерт подготовлен к 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского пушкинскими доброхотами, участниками театральной студии детского клуба «Кай» из Москвы. 

Члены этого не самого обычного клуба приезжают в псковские пушкинские места с 2007 года, рассказали в музее. «Кай» (это японское слово означает «Содружество единомышленников») был организован в 1991 году, когда детских кружков и секций почти не было.

Поначалу ребята занимались здесь карате, но потом в клубе появились и другие секции, в том числе и театральная. Особенностью клуба является то, что во главе его были и остаются врачи, что даёт педагогам возможность работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В «Михайловском» свои театральные работы московские школьники и их наставники впервые показали в 2017 году, с тех пор это стало доброй традицией.   

На литературно-театральную композицию «Во весь голос» музей и театр клуба «Кай» приглашают всех желающих в Научно-культурный центр Пушкинского заповедника по адресу Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1. Начало концерта в 15.00. Вход на спектакль свободный. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории – 6+.

 
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