Большой спортивный праздник проходит в Пскове

16:05, 22 июля 2023, ПАИ

Большой спортивный праздник проходит в Пскове в честь празднования 1120-летия Пскова и 79-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков сегодня, 22 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

С самого утра на левом берегу реки Великой проходит рыболовно-спортивный фестиваль «Псковская уха – 2023». Уже известны итоги соревнования по ловле поплавочной удочкой среди детей до 12 лет.

На стадионе «Машиностроитель» проходит спортивный фестиваль «Кубок освобождения», он собрал около 350 спортсменов. На мероприятии проводятся соревнования по гиревому спорту, играют в футбол, баскетбол, стреляют из лука, соревнуются в киберспорте. Компанию ребятам составил глава Пскова Борис Елкин – он сыграл с ними в интерактивный футбол FIFA 2023.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





























В то же время на улице Воеводы Шуйского проходят соревнования по воркауту, пауэрлифтингу и армрестлингу. На площадке в общей сложности собралось около 130 спортсменов.

Кроме того, в акватории рек Великой и Псковы проходит II Всероссийский псковский фестиваль сёрфинга «Псков Сап Фест». В спортивной части заезд на пять километров, на который вышли чуть больше 20 человек, в командной эстафете приняли участие десять команд по три человека. Затем начался массовый заплыв в карнавальных костюмах на SUP-досках.

Напомним, что с программой празднования Дня города Пскова можно ознакомиться здесь. Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.