Фестиваль «Кубок Освобождения» проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

12:38, 22 июля 2023, ПАИ

Спортивный фестиваль «Кубок Освобождения», посвящённый 78-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

На стадионе соревнуются футболисты, баскетболисты, лучники. В состязаниях участвуют киберспортсмены.

Кроме того, определились победители по гиревому спорту.

Упорная борьба велась во всех весовых категориях. У мужчин – до 80 кг и свыше. В «тяжёлой» категории первое место у Святослава Иванова, второе место занял мастер спорта по гирям Дмитрий Маяков, уступив сопернику три позиции. Третье место у Александра Абрамова.

В «лёгкой» весовой категории 78 подъёмов по длинному циклу у Алексея Бучина. Он показал новый рекорд для области в своём весе. Второе место занял Алексей Назаров, третье – Дмитрий Колпаков.

Победители турниров любительских лиг по футболу определятся завтра, а команды лучших баскетболистов наградят уже сегодня.