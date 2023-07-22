Подведены итоги детского этапа фестиваля «Псковская уха – 2023»

13:39, 22 июля 2023, ПАИ

Подведены итоги соревнования по ловле поплавочной удочкой среди детей до 12 лет в рамках фестиваля «Псковская уха – 2023», который проходит на левом берегу реки Великой сегодня, 22 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Первое место и кубок фестиваля завоевали шестилетняя Диана Сманцерева и её команда поддержки: мама, папа и дедушка. Вес победного улова составил 262 грамма. Дедушка юной чемпионки – псковский рыболов-спортсмен, кандидат в мастера спорта Владимир Кузякин.

Второе и третье места заняли брат и сестра Бестужевы. 10-летний Даниил Бестужев с уловом в 136 граммов завоевал серебро, а четырёхлетняя Эвелина Бестужева с уловом в 128 граммов – бронзу.



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный















После награждения юных победителей была разыграна беспроигрышная лотерея, каждый участник получил приз. Затем всех участников и гостей мероприятия накормили ухой, приготовленной из псковской рыбы, наловленной вчера в Псковском и Чудском озёрах.

Отметим, что рыболовно-спортивный фестиваль «Псковская уха – 2023» проводится в рамках празднования Дня города Пскова и проходит уже в 18-й раз.

Напомним, что с программой празднования Дня города Пскова можно ознакомиться здесь.

Добавим, что статьи о рыбалке обозревателя ПАИ и по совместительству рыболова-любителя Николая Бесклёвного можно прочитать здесь.